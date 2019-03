La charte de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du gouvernorat de Kébili signée, le 7 avril 2016, entre le ministère de l’industrie et ses partenaires vise à mobiliser 1,2 Million de Dinars (MD) pour le financement de 149 projets, a affirmé le ministre de l’industrie et des PME Slim Feriani.

Répondant à une question adressée par le député Zouheir Maghraoui, Feriani a souligné que les subventions accordées dans le cadre de la responsabilité sociétale sont soumises aux mécanismes juridiques et aux lois régissant les compagnies pétrolières et non pétrolières.

Et d’ajouter que l’ETAP (Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières) et la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) jouent un rôle social en dépit de leurs situations difficiles.

Le député Zouheir Maghraoui souligné que le gouvernement s’est engagé à octroyer au gouvernorat de Kebili un montant de 5 MD, dans le cadre de la responsabilité sociétale, mais les financements accordés restent en deçà de ses engagements.

Il a appelé à adopter un nouveau modèle de développement dans le cadre de la responsabilité sociétale et des mécanismes de gouvernance pour garantir la transparence de l’utilisation des financements.

Maghraoui a menacé d’un éventuel recours à la justice concernant les compagnies pétrolières qui ne jouent pas leur rôle social.