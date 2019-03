La coopération Tunisie-UE et les moyens de la développer dans le domaine droits de l’homme ont été au centre d’une rencontre, jeudi, entre le ministre chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’homme Mohamed Fadhel Mahfoudh et le chef du bureau du Conseil de l’Europe à Tunis Tim Cartwright qui était accompagné de la coordinatrice du programme de coopération entre le Conseil de l’Europe et la Tunisie Monica Martinez.

Selon un communiqué, l’entrevue a porté sur les moyens permettant de renforcer le système national des droits humains, conformément aux dispositions de la Constitution et aux standards internationaux.

L’accent a été également mis sur la nécessité de promouvoir le partenariat Tunisie-UE dans la perspective de renforcement du processus d’installation des instances constitutionnelles et de renforcement de leur indépendance.

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a effectué, en octobre 2018, une visite de travail à Strasbourg, en France, à la tête d’une délégation importante de hauts responsables et d’hommes d’affaires et ce, à l’invitation du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Thorbjôrn Jagland.

Jhinaoui et Jagland ont, à cette occasion, donné le coup d’envoi de la troisième étape du programme de coopération entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe, dans le cadre du programme Sud III des années 2018-2021.