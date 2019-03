Une étude sur la protection de la ville de Menzel Jemil des inondations est en cours d’élaboration, a indiqué, jeudi, le gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider lors d’une réunion du conseil local de développement de Menzel Jemil.

Il a été décidé, lors de cette réunion, de consacrer une enveloppe de 3 millions de dinars pour l’aménagement des établissements scolaires dans la région, de faire bénéficier les villes de Menzel Jemil et Menzel Abderrahmen du projet de raccordement du gouvernorat de Bizerte au gaz naturel et d’entamer les études relatives à l’adduction de la localité de ’’Laazib’’ et de la zone industrielle de Menzel Jemil au réseau d’assainissement.

Il s’agit également de lancer des travaux de réaménagement autour du campus universitaire, de préserver un montant de 300 mille dinars pour l’aménagement du terrain de football de Menzel Jemil et de chercher les financements nécessaires pour la réhabilitation de la Médina à Menzel Abderrahmane et à Menzel Jemil.

Ont pris part à cette réunion, le délégué et président du conseil local de développement de Menzel Jemil Mohamed Ben Jeddou ainsi que les présidents des conseils municipaux de Menzel Jemil et Menzel Abderrahmen Naziha Guedacha et Marwa Dridi.