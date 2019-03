La deuxième ligne de financement du programme “initiative compétence pour Afrique”, a été lancée jeudi à Tunis. Une enveloppe de 3 millions d’euros soit l’équivalent de 10 millions de dinars a été allouée à ce programme, consacré au renforcement de l’infrastructure des centres de formation professionnelles en Tunisie.

Le coordinateur national du programme, Khaled Raouani a souligné à cette occasion, que ce programme, initié par l’union Européenne et subventionné par la Banque Allemande de développement, cible 8 pays Africains dont la Tunisie. Il comprend 3 catégories de financements soit 1,5 millions d’euros, environ 3 millions d’euros et 1 million d’euro.

Dans ce contexte, il a indiqué que ce programme vise la formation, l’intégration des compétences africaines, le renforcement des offres de formation le rapprochement du secteur de la formation de la production, outre interactivité dans la mise en place de programme de formation entre les centres de formation et les entreprises de production, l’accompagnement des apprenants et la modernisation du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi.

De son coté, le directeur général de l’agence tunisienne de la formation professionnelle, Khaled Yahia a mis l’accent sur l’importance de cette initiative qui contribue à l’impulsion de la concurrence entre les établissements de formation professionnelle, et assure l’autonomie de ces centres dans les régions.

La représentante du programme “initiative compétence pour Afrique a relevé que l’objectif principal de ce programme est de permettre aux jeunes compétences africaines d’accéder au marché de l’emploi par le biais d’un financement d’une valeur de 35 millions d’euros à plusieurs pays de Afrique tels que le Cameroun, le Kenya, la Nigéria, l’Afrique du sud et la Tunisie.

Elle s’est félicitée de la collaboration avec le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et les centres de formation professionnelles depuis le démarrage du programme en 2017 illustrée notamment, à travers l’échange et la concertation qui-a-t-elle dit favorisent les opportunités de coopération avec l’union Africaine.

Le centre de formation professionnelle Bach Hamba à Sfax ayant participé au programme “initiative compétence pour Afrique” dans sa première phase, bénéficiera d’un financement de 1,5 millions d’euros. Ce centre lauréat a présenté un projet dans le secteur de la mécatronique et pneumatique, en partenariat avec la société Bosh.