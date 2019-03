“Plusieurs textes de loi sur l’égalité entre l’homme et la femme doivent être revus”, a souligné, jeudi, Chedly Bouallègue, gouverneur de Tunis lors d’un atelier de travail organisé au siège du gouvernorat dans la cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat signée entre les régions du Grand Tunis (Manouba, Ariana, Tunis et Ben Arous) et la région de l’île de France depuis 2017.

” La Tunisie œuvre à améliorer les conditions de travail des femmes dans tous les secteurs afin de consacrer l’égalité entre les sexes dans les droits et les devoirs telle que mentionnée dans la constitution tunisienne “, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, il a signalé que plusieurs études et rapports ont démontré que les femmes en Tunisie travaillent dans des conditions difficiles par rapport aux hommes ce qui nécessite l’ouverture d’un débat pour examiner les moyens de les améliorer et ce, en se référant aux expériences des autres pays.

De son côté, Béatrice De Lavalette, vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France s’est félicité de l’intérêt accordé par le gouvernorat de Tunis aux thématiques cités dans la convention comme le dialogue social et l’égalité homme femme.

La responsable a souligné son engagement à venir en Tunisie une fois par an pour suivre l’avancement de ces dossiers importants, estimant que la Tunisie est devenue un modèle à suivre dans la région arabo-musulmane et dans le monde entier en matière de droits des femmes et d’égalité.

Par ailleurs, Béatrice De Lavalette a signalé que la convention englobe plusieurs domaines dont la gouvernance locale, la décentralisation, l’économie numérique, les startups, la formation, la jeunesse et le sport.