La fédération générale du pétrole et des produits chimiques a appelé, mercredi, le gouvernement à créer un ministère de l’énergie et des mines pour étudier tous les dossiers brûlants relatifs à ce secteur.

Dans un communiqué publié mercredi, la fédération a souligné que la suppression de ce ministère a provoqué un manque de communication entre le ministère de tutelle et les structures syndicales, outre l’absence d’une vision stratégique claire ce qui a engendré un recul sans précédent du niveau de la production pétrolière et l’absence de transport pour acheminer le phosphate vers les usines du groupe chimique tunisien.

La fédération s’est dite préoccupée par l’accumulation des problèmes au sein des entreprises publiques, semi publiques et privées, soulignant la nécessité de garantir l’approvisionnement des usines du groupe chimique en phosphate par la voie ferroviaire.

Elle a, en outre, mis l’accent sur l’importance de mettre en place une stratégie claire pour garantir la pérennité des entreprises, développer la production et mettre en œuvre le principe de partenariat avec les syndicats pour instaurer un dialogue direct, responsable et constructif.

La fédération a, également, appelé le gouvernement à respecter ses engagements concernant la réalisation d’un port en eaux profondes à Skhira et le lancement de projets alternatifs non polluants sur le terrain de l’usine SIAPE à Sfax pour garantir la pérennité des entreprises publiques et garantir un environnement sain pour les habitants de la région.

A noter que la commission administrative de la fédération du pétrole a menacé d’observer une grève générale sectorielle dont la date sera fixée ultérieurement.