Le groupe “Zen” spécialisé dans le prêt-à porter, le textile, l’ameublement et les produits agricoles, va entamer l’expérience de la franchise industrielle.

Le directeur général du groupe, Ilyes Zouari a déclaré mercredi, aux médias qu’il s’agit de la première expérience de franchise industrielle en Tunisie, laquelle vise à encourager les jeunes promoteurs à créer leurs entreprises, en leur fournissant des sources de financement.

Il a également, annoncé que le groupe envisage d’ouvrir deux points de vente au cours des prochains mois, en Algérie pour conquérir ce marché et compte aussi, créer une plateforme logistique et industrielle à Sfax, devant employer plus de 700 personnes.

Le secrétaire d’Etat à l’économie numérique, Habib Dabbabi, a effectué mercredi après-midi, une visite au siège du groupe à Sfax et s’est félicité de la créativité et de l’esprit d’innovation à 100% tunisien qu’il a constaté au sein de ce groupe.

Il a également assuré que l’autorité de tutelle entend encadrer davantage les sociétés, réorganiser leur financement, mettre en place un cadre juridique favorable à l’export et amender la loi 72 pour favoriser le recours à la technologie au sein des entreprises et la recherche d’opportunités de financement participatif.