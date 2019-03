“la Centrale syndicale est concernée par les prochaines échéances électorales” a déclaré, mercredi à Hammamet, le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

S’exprimant en marge de l’ouverture des travaux du congrès ordinaire de la fédération générale de la Culture, Taboubi a fait savoir que l’UGTT se rapprochera “des parties dont les objectifs, les programmes et les choix nationaux convergent avec ses positions”.

Le responsable syndical a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que l’UGTT lancera une large campagne pour inciter les travailleurs à s’inscrire sur les listes électorales pour exercer le droit de choisir leurs candidats. Il a, en outre, souligné que des sessions de formation d’observateurs électoraux seront organisées pour garantir des élections transparentes et intègres.

“L’intérêt de la Tunisie, a-t-il dit, va au-delà des slogans, et seuls les choix économiques orientés vers le développement et capables d’apporter des réponses aux dossiers urgents, sont à même d’instaurer une véritable démocratie”.

Par ailleurs, Taboubi a souligné que l’UGTT s’apprête à engager “un deuxième round de négociations” au cours du mois de juillet de l’année en cours, formulant l’espoir de trouver des partenaires “réceptifs” afin de parvenir à un accord sur la partie suspendue des négociations relatives aux majorations salariales dans la fonction publique, et ce, après l’achèvement des négociations du secteur privé, à l’exception du domaine de la presse écrite, qui seront conclues sous peu, selon lui”.

Le secrétaire général de l’UGTT a, d’autre part, indiqué que le congrès de la fédération de la culture n’offre pas, uniquement, l’occasion de discuter des prochaines échéances électorales, mais offre, aussi l’opportunité d’évoquer le hic juridique lié à la fermeture des maisons de jeunes pendant les samedis et les dimanches, et de tenter de surmonter ce problème en coordination avec les ministères de la Culture et de la Fonction publique.