Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture à +0,17%

La bourse de Tunis termine la séance du mercredi en territoire positif, le TUNINDEX a légèrement rebondi de 0,17% à 7 098.80 points, mobilisant un volume de 6,348 MTND, selon l’intermédiaire en bourse MCP.

La balance des titres a été quasi stable avec 24 affermissements contre 25 replis.

SOTIPAPIER a clôturé réservé à la hausse (5,98 %) à 6,20 TND, traitant un volume de capitaux de 1,879 MTND.

Dans le vert, ELECTROSTAR s’offre un gain de 5,60 % à 1,32 TND suivi par ICF qui a avancé de 4,45 % en s’échangeant à 215,80 TND.

Les titres TUNISAIR et SOTEMAIL ont enregistré une hausse de 2,94 % en se monnayant respectivement à 0,84 TND et 1,75 TND.

En contrepartie, POULINA GROUP HOLDING baisse de 2,99 % à 13,61 TND, tout comme SIMPAR et SPIDIT qui ont reculé respectivement de 2,95 % et 2,89 % à 29,23 TND et 11,07 TND.

ATL et MODERN LEASING ont affiché respectivement un repli de 2,67 % et 2,31 % à 2,18 TND et 2,53 TND.