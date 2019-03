Une quinzaine d’exposants tunisiens conduite par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), prend part au salon ” FOODEX Japon “qui se déroule à Tokyo, du 5 au 8 mars 2019, la Tunisie a été représentée par une quinzaine d’exposants, selon un communiqué du centre.

Des produits phares ont été exposés dans un pavillon national, d’une superficie de 108 m2, à savoir l’huile d’olive et les dattes, mais aussi les pâtes alimentaires, les conserves, les vins et spiritueux, les plantes aromatiques et autres produits du terroir (tomates et fruits séchés).

Des séances de “Cooking Show” quotidiennes ont eu lieu dans le pavillon national, où une chef japonaise chevronnée œuvre à concocter des mets japonais préparés principalement, par des ingrédients tunisiens, indique le CEPEX .

Côté intellectuelle, un mini séminaire promotionnel sera organisé au cours du salon FOODEX, dans le but de valoriser les produits tunisiens potentiellement, exportables sur le marché japonais.

Une action promotionnelle pour les produits alimentaires tunisiens exposés au salon et visant le consommateur japonais, sera organisée en fin du salon dans la ville de Yokohama, et ce en collaboration avec l’ambassade de la Tunisie à Tokyo .