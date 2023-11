La 5ème édition du Salon du Chocolat et de la Pâtisserie sera organisée les 23, 24 et 25 novembre 2023, au siège de l’UTICA à Tunis.

Ce rendez-vous tant attendu par les amateurs des différentes variétés de chocolat et des patisseries connaitra la participation des acteurs de la filière du chocolat, du cacao et de la pâtisserie.

Chocolatiers, chefs pâtissiers, artisans chocolatiers, confiseurs, producteurs de cacao, industriels, fournisseurs d’équipements, etc. se feront un plaisir de partager leur passion avec vous. Pour ce faire, ils mettront en place des stands hauts en couleurs, saveurs et douceurs, où papilles et palais trouveront leur grand bonheur.

Et comme le Salon se veut, comme chaque année, une grande célébration du chocolat, dans tous ses états, plusieurs animations seront de mise.

A commencer par la tenue du traditionnel concours de la Sculpture en chocolat. Un événement organisé par le Club de la Coupe du monde de la Pâtisserie, lors duquel la crème des chefs pâtissiers tunisiens aura l’occasion d’encadrer et de juger les talents de jeunes prodiges du métier.

La particularité de cette année, est l’addition du concours de la “Meilleure Tarte” au chocolat. Ainsi, les candidats devront faire preuve de prouesse et maîtriser plusieurs techniques de confection, car le jury d’experts tranchera sur la base de critères gustatifs et esthétiques.

Le tout se réalisera en présence des visiteurs, sur la grande scène de la Salle d’exposition. Cette année, 1000dt sera du lot du gagnant ainsi que pleins d’opportunités professionnelles et de cascades de cadeaux de la part des sponsors. Une véritable aubaine pour les jeunes qui veulent se démarquer et montrer leur savoir-faire.

Durant la tenue de l’exposition, des ateliers pour les élèves des écoles primaires, seront organisés, en marge de l’évènement. Des démonstrations en live seront ainsi mises en place montrant les compétences des enfants dans la confection de bonbons en chocolat ou de petites figurines en pâte d’amande. Un moment doux qui ne manquera pas de nous plonger dans l’univers de la gastronomie sucrée telle qu’imaginée et adorée par les petits.

Sur un autre plan, l’expo sera une belle opportunité pour les B2B auxquelles seront conviés les professionnels du métier. Le Salon du Chocolat et de la Pâtisserie est devenu, au fil des années, la plateforme idéale pour les rencontres entre professionnels de toutes les filières. Raison pour laquelle les acteurs des secteurs des équipements de chocolaterie, de confiserie, de boulangerie, des solutions de packaging et autres filières alimentaires participent massivement au rendez-vous, en vue de faire croître leur business ou de booster leur networking régulier.