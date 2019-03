La société Al Karama Holding annonce mardi, “envisage de céder, sur appel d’offres international, la totalité de ses participations indirectes en un seul bloc d’actions représentant 50,995%, du capital de JETMULTIMEDIA TUNISIE, à un investisseur qui devra contribuer à gérer et développer une société opérant dans le secteur de service à valeur ajoutée en télécommunication”.

Capital African Partners Bank a été retenue comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’opération de cession envisagée .

La société Jet MultiMedia Tunisie est une société anonyme crée en novembre 2005. Son capital s’élève à 200 000 D réparti en 20 000 actions d’une valeur nominale de 10 D chacune. Elle opère dans la fourniture de prestations pour la mise en place des infrastructures techniques, l’intégration et l’animation de portails mobiles, le développement des applications SMS/MMS et la gestion technique des opérations événementielles ainsi que les solutions à contenu riche et téléchargeable pour les opérateurs (music, gaming, m-health, VOD, etc.).

Disposant d’un partenariat international de référence et d’un rayonnement régional, la Société a développé une large gamme de services à valeur ajoutée multicanal s’appuyant sur une combinaison de compétences métiers : Technique, Editorial et Marketing.

Al Karama Holding annonce que les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de présélection qui définit le processus et les critères de présélection à compter du 7 mars 2019 à 10h00 au siège de la société.

L’Investisseur pourra être soit une personne physique ou morale agissant seule, soit un consortium dirigé par un chef de file et incluant d’autres investisseurs personnes physiques et/ou morales.