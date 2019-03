Dans le domaine de l’après-vente, la stratégie du Groupe PSA consiste à répondre aux besoins de l’ensemble des clients, quels quel soient leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicule.

Le Groupe PSA veille à la durabilité de ses produits via diverses offres commerciales de réparabilité qui permettent de réduire la quantité de déchets générés.

En 2018, le Groupe PSA a créé une business unit consacrée à l’économie circulaire, répondant à son objectif de développer et d’élargir son activité dans ce domaine, au-delà des offres existantes de réparabilité. La Business Unit, rattachée à la Direction Services et Pièces, agit pour l’ensemble des Marques du Groupe PSA ainsi que pour ses activités multimarques et ambitionne, d’ici 5 ans, de multiplier par 3 ses ventes, en développant son offre mondialement.

STAFIM est l’un des premiers importateurs de la région Afrique Moyen Orient, qui opère au lancement de la gamme Echange Standard, pour la satisfaction de ses clients en Tunisie.

Pour Véronique MOREL, Directrice de la Business Unit Economie Circulaire au sein de PSA Aftermarket, « Notre stratégie consiste à répondre aux besoins de l’ensemble des clients, quel que soit leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicule. Le lancement de notre offre échange standard pour PEUGEOT en Tunisie répond aux attentes des consommateurs recherchant une offre à la fois économique et responsable. Il contribue à l’offensive globale que nous avons lancé pour développer la vente de pièces de rechange issues de l’économie circulaire partout où le Groupe PSA opère. »

Pour Yves Peyrot des Gachons, Directeur de la Zone Maghreb :’’ La gamme échange standard est une preuve de l’engagement du groupe PSA dans la promotion de produits issus de l’économie circulaire car chaque pièce nous épargne les coûts de production d’une pièce neuve, un avantage de prix que nous répercutions directement sur nos clients en contrepartie de l’ancienne pièce restituée.

La pièce d’origine Echange standard est également une composante fondamentale qui vient compléter l’offre client avec des solutions de réparation économiques et adaptées à tous les budgets et qui bénéficient de la même politique garantie appliquée sur la pièce d’origine PSA.

Cette gamme est également une grande opportunité pour nos partenaires, elle permettra en effet à tout notre réseau de fidéliser tous les clients particuliers et grands comptes qui se tournent parfois vers des solutions de réparation non garanties constructeur.

Pour Monsieur ZOUARI, Vice Président du Groupe STAFIM : ’’ La STAFIM est ravie de s’inscrire dans ce programme d’économie circulaire qui permettra de participer à la protection de l’environnement et à fidéliser davantage ses clients (flottes et particuliers) avec une offre alternative à moindre coût. Ce programme vient aussi dans un contexte économique difficile qui a touché sensiblement les coûts de maintenance des voitures ‘’.