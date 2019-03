Le Président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, a dénoncé, mardi, l’augmentation de 50% des tarifs de l’électricité entre les mois d’avril et décembre 2018.

“Ces augmentations ont été imposées de manière unilatérale et sans préavis” a indiqué Majoul, en marge d’une journée d’étude tenue mardi à Tunis sur “le coût de l’énergie pour les entreprises économiques”.

“Cette augmentation impactera négativement la comptétitivité de ces entreprises, lesquelles sont confrontées à plusieurs difficultés”, a-t-il ajouté, précisant que cela peut engendrer la faillite de ces entreprises.

Majoul a aussi dénoncé la coupure de l’électricité par la Steg dans plusieurs entreprises économiques privées alors que les institutions et structures publiques ne sont pas confrontées à ce genre de problèmes malgré l’importance des factures impayées.

Il a aussi dénoncé le monopole de la Steg sur la production de l’électricité et l’absence d’incitations offrant de nouvelles opportunités d’investissement au secteur privé dans la production du gaz de schiste malgré les richesses dont dispose le pays et ce afin de réduire le cout de l’énergie et du déficit énergétique qui a atteint 6 milliards de dinars en 2018 soit le tiers du déficit de la balance commerciale (19 milliards de dinars en 2018)..