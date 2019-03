Développement régional : 9 projets programmés par l’ARRU à Kébili

L’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) de Kébili va bientôt entamer la mise en œuvre de la deuxième tranche du programme de promotion des quartiers populaires dans plusieurs régions du pays.

Ce programme vise l’amélioration des conditions de vie des habitants et sera réalisé suite à l’approbation par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le 27 février 2019, de l’accord de prêt spécifique, précise Iyed Soula, chef des projets à l’ARRU de Kébili.

Neuf projets seront ainsi aménagés dans le cadre de ce programme pour un coût estimé à 47 millions de dinars, a-t-il ajouté.

Ces projets concernent notamment le renforcement de l’infrastructure, la consolidation des équipements collectifs, la réhabilitation de logements et l’aménagement de lots pour construction de logements sociaux au profit des cités à d’El Faouar et Douz ainsi que les quartiers El Bassatine (Jemna), Ettahrir (Kalaa), Bezma El Rahmet et Mostachfa (Kébili) et Jazira Kliaa (Souk Lahad).

L’élaboration des études de faisabilité relatives à ces projets démarrera dès le deuxième semestre 2019 et les travaux se poursuivront jusqu’à 2024.