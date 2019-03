Un colloque sur le développement et l’innovation sera organisé le 19 mars à l’Université de Jendouba dont l’objectif est de s’informer sur des avancées scientifiques et des dernières technologies en matière de développement des compétences.

Par ailleurs, un Salon de l’agriculture sera tenu le 23 avril prochain au siège de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Jendouba. Il comporte des espaces d’exposition dédiés notamment aux nouveaux équipements agricoles et aux techniques innovantes de labourage, plantation et collecte.

Ces deux événements ont été fixés par les représentants des organisations nationales à Jendouba, de l’Université de Jendouba et de l’Institut national des grandes cultures lors d’une séance de travail tenue, lundi 4 mars, au siège de l’URICA.

Ils s’inscrivent dans le cadre de la célébration de la décennie de l’INGC créé en 2009 à El Marja dans la délégation de Bou Salem (gouvernorat de Jendouba).