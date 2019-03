Un mémorandum d’entente sur l’échange des connaissances et d’expertises dans le domaine judiciaire a été signé, lundi 4 mars à Tunis, par le ministre tunisien de la Justice, Mohamed Karim Jammousi, et son homologue koweïtien, Fahd Al Afasi.

Le mémorandum porte essentiellement sur la gestion de la magistrature. Il vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine et à conférer plus d’efficience au système judiciaire à travers l’introduction des technologies modernes dans les secteurs, pénal et civil.

Le mémorandum a été signé à l’issue d’une réunion entre les ministres de la Justice des deux pays en présence des hauts cadres judiciaires et administratifs des deux départements de la justice et de l’ambassadeur du Koweït en Tunisie, Ali Ahmad Al Dhafiri.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge de la réunion du Conseil des ministres arabes de la Justice et de l’Intérieur à Tunis.

La rencontre a offert l’occasion pour réaffirmer les liens “historiques” de fraternité établis entre la Tunisie et le Koweït et la nécessité d’élargir les domaines de coopération juridique et judiciaire dans le cadre de l’accord de coopération de 1977, qui associe les deux pays dans les domaines civil, pénal et commercial.