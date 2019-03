La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi sur une note positive. Le Tunindex a gagné 0,44%, à 7 144,63 points, traitant un volume de l’ordre de 4,615 MD.

La balance des titres a enregistré 23 valeurs haussières contre 28 baisses. La SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, mobilisant 0,981 MD de ses capitaux, à 23,950 D, soit un accroissement de 0,63%.

Dans le vert, ELECTROSTAR s’offre la plus forte hausse de la séance (5,55 %) à 1,14 D, suivie par SERVICOM qui a affiché un rebond de 5,06% pour s’échanger à 0,83 D.

MAGASIN GENERAL et SOTRAPIL ont enregistré respectivement un gain de 2,99% et 2,98% à 35,80 D et 16,22 D. WIFACK BANK a vu son cours progresser de 2,95% en s’échangeant à 6,27 D.

Dans le rouge, SOMOCER a reculé de 2,91% à 1 D, tout comme les titres ATTIJARI LEASING et AETECH qui ont baissé respectivement de 2,88% et 2,85% à 14,50 D et 0,34 D.

Le Titre SOTETEL a baissé de 2,64%, à 7 D. STIP a terminé la séance en perdant 2,56% à 1,14 D.