La Bourse de Tunis a évolué ce matin, mercredi 27 février 2019 en territoire négatif, le Tunindex a perdu 0.24 % à 7 145.94 points, traitant un volume de 1.383 MTND.

Dans le vert, SOPAT gagne 3.74 % à 1.94 TND, suivi par MPBS et MONOPRIX qui grimpent respectivement de 3.05 % et 2.07 % à 4.73TND et 6.89 TND.

En baisse, SOTETEL chute de 4.49 % à 7.01 TND tout comme les deux titres ELECTROSTAR et SIAME qui ont reculé respectivement de 2.85 % et 2.55 % à 1.02 TND et 2.67 TND.-