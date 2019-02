La Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont réunis autour d’un nouveau projet structurant et fédérateur initié par le Centre tunisien du cinéma et de l’image (CNCI).

Il s’agit d’un programme de soutien à la création cinématographique Sud-Sud sur le continent africain, dénommé Sentoo. “Il vise à offrir aux auteurs et producteurs les outils et les moyens matériels pour développer leurs films en préservant leur identité africaine et leurs droits à les exploiter”, indique le site dédié à ce programme.

La présentation de ce projet a eu lieu, lundi 25 février à Ouagadougou (Burkina Faso), au cours d’une conférence de presse organisée dans le cadre du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Chiraz Laatiri, directrice générale du CNCI, a été parmi les responsables présents relevant des institutions en charge du cinéma des 6 pays partenaires. Des réunions entre les différents partenaires du projet avaient auparavant eu lieu à Ouagadougou entre les partenaires.

Les responsables en charge du cinéma dans les pays partenaires ont annoncé que les candidatures pour ce programme sont ouvertes du 25 février jusqu’au 15 avril prochain.

Ce programme rassemble les centres du cinéma et institutions équivalentes en matière de compétences et de missions des six pays africains de la zone Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l’Ouest.

Des résidences d’écriture, un atelier de production et de coproduction et une aide au développement sont au menu de la première édition de Sentoo qui se déroulera sur toute l’année.

Dans une première étape, ce programme bénéficiera à 6 auteurs africains des pays partenaires porteurs d’un projet de long-métrage de fiction ou documentaire, en phase de développement. Ils seront appelés à se réunir dans trois résidences d’écriture prévues au Sénégal, en Tunisie et au Maroc, entre juin et décembre.

Les porteurs de projets originaires des 6 pays partenaires seront financés par les centres du cinéma ou l’institution nationale aux compétences équivalentes de leurs pays réciproques. Une bourse d’aide au développement d’un montant minimum de 5.000 euros sera attribuée à chaque bénéficiaire.

L’atelier prévu sera destiné à mettre en contact les porteurs des projets sélectionnés avec d’autres producteurs africains et le coaching de ces producteurs. L’ultime but vise également la mise en réseau des binômes, auteur/producteur délégué, avec des décideurs internationaux dans le cadre d’une manifestation cinématographique majeure sur le Continent.

Parmi les critères annoncés pour les candidats potentiels, chaque participant doit avoir réalisé, au moins un court-métrage dans un cadre professionnel. Ce programme ne cible pas les films d’école.

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles sur le site https://sentoo-sud.tn/fr/