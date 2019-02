Le “Pôle technologique El Ghazela” a abrité, lundi 25 février, la cérémonie de lancement du “Pôle d’Entrepreneuriat de l’étudiant”, premier espace pilote en son genre créé dans le cadre de l’ouverture de l’Université à son environnement économique, dans l’objectif de booster l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur et de valoriser l’initiative estudiantine.

Le projet a été financé par l’Union européenne (UE) avec le concours d’institutions et associations nationales et internationales.

Dans un premier temps, il est destiné aux étudiants de l’Université de Carthage, porteurs d’idées de projets dans divers domaines (médecine, ingénierie, tourisme, agriculture, cinéma, etc.).

Ces étudiants, graines d’entrepreneurs, seront assistés par des experts, spécialistes et professeurs universitaires qui dispenseront la formation technique adéquate et l’encadrement requis quant aux opportunités et mécanismes de financement, en étroite collaboration avec les structures financières.

Cité par l’agence TAP, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a indiqué que le ministère tient à assurer l’employabilité des titulaires de diplômes supérieurs par le biais du mécanisme “l’étudiant initiateur”.

En outre, il qualifie l’expérience de d’ouverture de l’Université à son environnement économique de “positive et réussie”, au vu de l’accroissement du nombre de centres professionnels créés à l’université, lesquels sont passés de 10 centres en 2017 à 40 actuellement répartis sur la plupart des universités tunisiennes.

Il a à ce sujet fait part de la création imminente d’une plateforme numérique servant à connecter les universités les unes aux autres dans le but d’assurer “un suivi pour l’étudiant dès l’obtention de son diplôme et jusqu’à ce qu’il décroche un emploi”.

Pour sa part, Olfa Ben Ouda Sioud, rectrice de l’Université de Carthage, estime que le “Pôle d’entrepreneuriat de l’étudiant” à l’école supérieure des communications de Tunis sera un espace de dialogue, de rencontre et d’échange des idées entre les étudiants porteurs d’idées de projets, les professeurs universitaires et les acteurs économiques, et par conséquent, un tremplin pour l’étudiant à même de le propulser au devant de la scène de l’entrepreneuriat.