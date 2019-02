Les études révèlent que les sommes qui circulent en dehors du secteur formel sont de l’ordre de 4 milliards de dinars et non pas 12 milliards de dinars. C’est ce qu’a déclaré le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi. Et d’expliquer qu’entre 1 et 2 milliards de dinars circulent dans les régions frontalières (Libye et Algérie) et sont utilisés dans le secteur du tourisme.

Intervenant en plénière consacrée à l’examen de la décision de la BCT d’augmenter le taux d’intérêt directeur, El Abassi a ajouté que l’accord avec la Banque centrale de Libye a permis d’améliorer le commerce bilatéral entre la Tunisie et la Libye, qui est passé de 400 millions de dinars (MDT) à près de 1,2 milliard de dinars.

Répondant aux questions des députés relatives au retrait du marché du billet de 50 dinars, largement utilisé dans l’économie parallèle, il a précisé que ce billet ne représente que 8% des sommes circulant dans le marché.