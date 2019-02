Anis Faidi prend les commandes de Safe Flight Academy (TTS Group)

La Safe Flight Academy a désormais un nouveau patron. Le conseil d’administration a en effet décidé, le 8 décembre 2018, de nommer Anis Faidi comme directeur général de l’entreprise en remplacement de Mohamed Ali M’rad. Et le changement ne concerne pas que les noms. Le successeur et le prédécesseur n’ont pas le même profil, ni, par conséquent, le même parcours.

Certes, les deux hommes étaient déjà dans l’entreprise lorsqu’ils ont été appelés à en prendre les commandes. Mais à part cela, tout les sépare.

Lorsqu’il a été appelé, en juin 2013, à diriger Safe Flight Academy, Mohamed Ali M’rad était le patron d’une autre entreprise de TTS Group, Nouvelair Handling, qu’il a dirigée pendant un peu plus de trois ans.

Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Tunis (maîtrise en gestion) et de l’Université de Strasbourg (DEA en management international), le DG sortant a débuté sa carrière à Tunisair et y a passé plus de treize ans, successivement à Tunis (comme chef de département), puis en France -en qualité de directeur régional (Toulouse)-, et chef du Centre d’Exploitation France (Paris).

Ensuite, et avant de rejoindre TTS Group en 2010, Mohamed Ali M’rad a été pendant quatorze moins directeur général France de Servisair, société d’assistance en escale, filiale du groupe Derichebourg.

Anis Faidi vient, lui, d’un tout autre monde. Ingénieur des systèmes aéronautiques, il a été formé à l’Académie militaire (diplôme d’ingénieur des systèmes aéronautiques) et à l’US Air Force Institute of Technology (master en génie aéronautique et astronautique). C’est donc tout naturellement qu’il entame son parcours professionnel à l’armée de l’air en septembre 2009 et l’achève en mai 2016, comme chef de département du génie des systèmes aéronautiques.

Après avoir opéré pendant près de trois ans comme consultant indépendant, il fait son entrée en décembre 2016 à Safe Flight Academy pour devenir le manager du simulateur de vol. Poste qu’il occupe –pendant deux ans- jusqu’à sa nomination à la tête de l’entreprise.

Créée en 2010, la Safe Flight Academy (SFA), basée à l’aéroport de Monastir, forme aux métiers de l’aviation civile en général et au pilotage en particulier, en partenariat avec la société anglaise Brookfield Aviation et, depuis 2015, avec l’école de pilotage française AEROPYRENEES FLIGHT CENTER. S.F.A. dispose d’une flotte d’avions à la pointe de la technologie (DIAMOND AIRCRAFT, DA42NG –Bimoteurs- et DA40NG Club et IFR G1000 -Monomoteurs) et d’un simulateur FNPT II DA42NG.

Visiblement, les actionnaires de Safe Flight Academy attendent du nouveau directeur général qu’il donne un nouvel élan à l’entreprise. Celle-ci a procédé début 2018 à un «accordéon», une baisse du capital –de 1 million de dinars à 1.050.000 dinars- suivie d’une augmentation à 3.050.000 dinars- pour lui donner les moyens de rebondir.

