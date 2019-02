Le village berbère de Zammour, situé au cœur des Monts Matmata à Médenine, accueillera la 3ème édition de la manifestation culturelle et sportive “Zammour Trekking”, du 27 au 30 mars 2019.

Alliant sports de montagnes et culture locale, cet événement a pour objectif de promouvoir le développement des régions arides du sud tunisien par la valorisation du potentiel culturel, social, et patrimonial, à travers des échanges inter et intra-culturels.

Il s’agit également de découvrir les cultures sudistes, les produits de terroirs, la musique, les fêtes et les jeux traditionnels tels que “Kouret El Guedda” ou “Tanguiz el wazra”, dans ce village berbère, dont le nom “Zammour” signifie “olivier” en langue Amazigh.

Pour les passionnés des sports de montagne et de la nature, plusieurs activités seront au rendez-vous comme la randonnée, le tir à l’arc, la tyrolienne ou encore du VTT.

Au-delà des activités programmées, les festivaliers auront l’occasion de vivre une expérience humaine avec les habitants du village berbère en partageant leurs coutumes et leur quotidien. Des habitants qui ont su garder leur authenticité et leur savoir-faire ancestral au fil du temps.

Cette initiative culturelle et sportive tend, ainsi, à promouvoir le village de Zammour, situé au coeur d’une chaîne de montagnes aux paysages lunaires et arides, comme une destination touristique principale au sud tunisien.

Elle a aussi pour finalité de promouvoir les créneaux du tourisme des sports de montagne et le tourisme alternatif et solidaire dans la région du sud tunisien.