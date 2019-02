La sélection Tunisienne de handisport a remporté cinq médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze), dimanche lors de la première journée du Grand Prix de Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Walid Ktila, champion du monde paralympique, a décroché la médaille d’or de la course des 100 m (catégorie T34) et battu par la même occasion le record du monde avec un chrono de 14 secondes et 62 centièmes.

La deuxième médaille d’or a été décrochée au lancer de poids (F40) par la championne olympique et du monde Raoua Tlili et sa compatriote Rima Laabidi s’est offert l’argent.

Les deux bronze ont été l’oeuvre de Maroua Brahmi (poids F32-33) et Yassine Gharbi (100m T54).