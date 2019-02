L’ambassadeur de Tunisie en Egypte, Néjib Mnif, a souligné, dimanche 24 février, que la Tunisie souhaite organiser la prochaine session de la commission mixte tuniso-égyptienne au cours du premier semestre de l’année en cours, sous la présidence du chef du gouvernement tunisien et de son homologue égyptien.

Dans une déclaration aux médias en marge du premier sommet arabo-européen qui se tient les 24 et 25 février 2019 à Charm El-Cheikh en Egypte, le diplomate tunisien a fait savoir qu’un grand forum de partenariat tuniso-égyptien se tiendra à cette occasion, en vue de renforcer les échanges commerciaux et les liens de coopération entre la Tunisie et l’Egypte.

Il a, dans ce même contexte, évoqué les différents mécanismes de coopération entre les deux pays dont, notamment, le forum de coopération et le conseil d’affaires tuniso-égyptien qui se réunit, périodiquement, tous les trois mois par alternance à Tunis et au Caire, outre la coopération tripartite et le partenariat avec les Etats africains, surtout après l’adhésion de la Tunisie au marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), le 18 juillet 2018.

Il a, d’autre part, fait savoir que 4.000 Tunisiens vivent en Egypte depuis plus de quatre décennies. Cette communauté tunisienne comprend de hauts responsables opérant au sein de la Ligue des Etats arabes ainsi que dans des organisations régionales, outre des hommes d’affaires et des dirigeants d’entreprises.