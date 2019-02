Quelque 57.000 personnes, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, vont bénéficier du programme “Amen social” pour la promotion des catégories pauvres et à revenu limité. C’est ce qu’a déclaré le directeur régional des affaires sociales, Jamel Guermazi, lors d’une journée d’information sur les objectifs du programme, vendredi 22 février au siège du gouvernorat.

Amen social vise, essentiellement, à garantir un revenu minimum et la promotion des conditions de vie, à travers l’amélioration de l’accès aux services de base (santé, éducation, formation, emploi, logement).

Il a également pour objectif de renforcer les mécanismes d’intégration et d’autonomisation économique, de lutter contre la marginalisation et de consacrer l’égalité des chances, l’équité et la solidarité.