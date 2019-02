La salle omnisports Mokhtar Fakhfakh a été inaugurée, vendredi 22 février, au complexe du CS Sfaxien, après sa mise à niveau par le réseau des Socios des “Noir et blanc” dans le cadre de sa contribution au renforcement de l’infrastructure sportive de l’équipe de la capitale sud.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, en tant que membre du réseau Socios, plusieurs anciens dirigeants du club et plusieurs athlètes et membres de l’équipe féminine de volley-ball du CS Sfaxien -récent vainqueur du championnat arabe des clubs-, organisé au Caire, ont assisté à la cérémonie.

Le projet, qui porte le nom de l’ancien dirigeant du club, feu Mokhtar Fakhfakh, a porté sur le réaménagement du parquet qui comprend trois terrains de volley-ball et deux terrains de basket-ball.

Le plafond de la salle et des vestiaires a été rénové et deux salles supplémentaires ont été construites avec le renouvellement des blocs sanitaires et des gradins pour un coût total de 700 mille dinars collectés par les adhérents du réseau Socios pour que la salle soit conforme aux normes internationales, a indiqué à l’agence TAP le chef du réseau Socios, Mehdi Abdelmoula.

Les nouvelles améliorations, qui ont complètement changé le look de cette salle, devraient contribuer à améliorer les conditions d’entraînement des équipes de volley-ball et de basketball, a souligné le porte-parole des Socios, Fahmi Loumi.

“Cette nouvelle réalisation prouve également l’intérêt de cette structure pour les autres disciplines sportives autre que le football qui a eu la part du lion du réseau des Socios depuis sa création”, a-t-il affirmé.

Le réseau Socios compte environ 8 000 fans du CS Sfaxien et a effectué de nombreuses interventions au profit de l’équipe sudiste avec la mobilisation des fonds estimés à 3 millions de dinars environ, une expérience unique au niveau national et arabe.

Il a également acquis un bus pour l’équipe de football, installé des panneaux publicitaires électroniques dans le stade Taib Mhiri et édifié une salle de musculation au complexe du CS Sfaxien.