Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi 22 février au palais de Carthage, le Premier vice-Premier ministre et ministre de la Défense de l’Etat du Koweït, Cheikh Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Cheikh Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah a exprimé le souhait de voir le prochain Sommet arabe contribuer à la réalisation des aspirations des peuples arabes vers davantage de solidarité, de coopération et de complémentarité. Et ce en vue de leur permettre de relever les défis auxquels ils font face.

Il a également souhaité plein succès à la Tunisie dans l’organisation et la présidence de ce Sommet, se disant confiant en la capacité de la Tunisie de surmonter les difficultés qu’elle connaît en cette phase de son histoire, saluant les liens étroits de fraternité et les relations privilégiées de coopération entre les deux pays.

De son côté, le président de la République a mis l’accent sur le rôle économique important de l’Etat du Koweït et sa contribution dans le renforcement de l’économie tunisienne, de façon générale, et le secteur touristique, en particulier, depuis les années soixante-dix.

Il a exprimé sa considération à l’Etat du Koweït, ainsi qu’à l’Emir, au gouvernement et au peuple Koweïtiens pour leur soutien à la Tunisie et à ses efforts visant à réussir son processus démocratique et réaliser son développement économique.

Béji Caïd Essebsi a mis en exergue le caractère privilégié des relations tuniso-koweïtiennes et la volonté commune des deux parties à la hisser à des paliers supérieurs.

Le président de la République a donné un aperçu à l’hôte koweïtien des préparatifs pour accueillir le Sommet arabe fin mars prochain, faisant part du souhait d’accueillir l’Emir du Koweït Cheikh Sabah Al Ahmed Al Jabeur Al Sabah en Tunisie pour participer à ce Sommet.

L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Koweït en Tunisie, Ali Ahmad Al Dhafiri.