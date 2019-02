L’association “Tunisian Women In Banking & Finance” vient de voir le jour, avec pour principales missions : renforcer le positionnement des femmes dans les postes de décision et soutenir l’accès à la finance pour les femmes entrepreneures.

Une cérémonie a récemment été organisée à cette occasion, au siège de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), en présence de Nadereh Chamlou, ancienne conseillère principale auprès de l’économiste en chef de la Région MENA de la Banque mondiale et fondatrice du fonds “The Billion Dollar Fund for Women”.

Selon une information publiée sur le site de l’APTBEF, l’événement a également été une occasion de rencontre et d’échange pour des femmes actives dans le secteur bancaire et financier.

Des femmes passionnées d’arts ont saisi, à leur tour, l’opportunité pour présenter leurs œuvres.