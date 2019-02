Le parti Al Joumhouri invite le président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gaddes, à démissionner de la présidence de l’Instance et à nommer une autre personnalité indépendante pour la préserver de toute instrumentalisation politique.

Al Joumhouri réagit à l’annonce de la désignation de Chawki Gaddes pour présider le Comité de préparation du congrès du “nouveau parti du gouvernement, Tahya Tounes”, prévu dans quelques semaines.

“La nomination de Chawki Gaddes à ce poste risque de porter atteinte à la crédibilité de l’Instance et à sa neutralité”, a averti Al Joumhouri.

Chawki Gaddes, président de l’INPDP depui mai 2015, s’est vu confier la présidence de la commission préparatoire du congrès.

La nomination de Gaddes à la tête de cette commission a suscité une polémique auprès de plusieurs politiciens, et ce même s’il a déclaré au journal Assabah qu’il présidera la commission en sa qualité de personnalité indépendante et sera en vacance à partir du 21 février et jusqu’à la fin du mois d’avril.