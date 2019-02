Après les dernières précipitations, le taux de remplissage des barrages à atteint 83%, a affirmé Aballah Rabhi secrétaire d’Etat chargé de la Pêche.

Au cours d’une visite aux zones des périmètres irriguées de Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana), Rabhi a mis l’accent sur la volonté de préserver le stock hydrique et de renforcer les programmes d’économie d’eau d’irrigation à travers l’adoption d’un plan de transfert des eaux des barrages et leur utilisation en agriculture et pour l’approvisionnement en eau potable.

Il a, dans ce cadre, annoncé la mise en place d’un plan directeur pour l’utilisation du cours inférieur de l’oued Medjerda pour la collecte des eaux d’irrigation dans les gouvernorats de l’Ariana et de La Manouba.

Ce projet, qui mobilisera une enveloppe de 650 millions de dinars, est en cours d’examen, a encore précisé le responsable.

Au cours de sa visite, le secrétaire d’état a inspecté le projet de périmètre irriguée de Sidi Thabet qui entrera en phase d’exploitation en 2020, moyennant une enveloppe de 77 millions de dinars.

L’objectif du projet est de maîtriser l’exploitation des ressources hydrauliques et d’encourager les agriculteurs à gérer directement les systèmes d’irrigation à travers les groupements de développement.