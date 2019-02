La Bourse de Tunis a poursuivi son ascension, ce jeudi 21 février 2019, le Tunindex s’est offert 0.19 % à 7.175.23, avec des capitaux mobilisés de l’ordre de 6.229 MTND.

La balance des variations a enregistré 18 affermissements contre 35 valeurs baissières, selon MCP.

Après plusieurs séances de hausse, ICF s’est maintenu inchangé à 217.0TND pour des capitaux traités de 0.909 MTND.

Dans le vert , le titre MPBS gagne 6.04 % à 3.86 TND , suivi par le titre SOTIPAPIER qui s’est hissé de 4.12 % à 5.30 TND.

SIPHAT a vu son cours progresser de 3.81 % à 3.54 TND tout comme SPIDIT SICAF et ELECTROSTAR qui ont haussé respectivement de 3.62 % et 3.60 % à 10.0 TND et 1.15 TND .

Dans le rouge , Le titre SERVICOM se dégringole de 5.71 % à 0.99 TND , tout comme le titre TUNISAIR qui a perdu 5.06 % en s’échangeant à 0.75 TND .

En territoire négatif , AMS signe une baisse de 3.57 % à 0.81 TND tout comme ASSAD et ATTIJARI LEASING qui ont plié respectivement de 3.07 % 3.0 % clôturant la séance à 8.50 TND et 14.55 TND.