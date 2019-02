La Bourse de Tunis termine la séance de mercredi dans le vert, le Tunindex affiche un gain de 0.37 % à hauteur de 7.161.69, dans un volume transactionnel de 9.706 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Ména Capital Partners.

Le titre ICF a enregistré le plus fort volume de la séance, drainant 1.601 MTND de ses capitaux à 217.0 TND, soit un accroissement de 1.28 %, tout comme STAR qui a traité un volume de 1.100 MTND en se monnayant à 150.52 TND.

Parmi les hausses, le titre SOTIPAPIER s’est envolé de 6.04 % à 5.09 TND, suivi par le titre AMS qui s’est échangé à 0.84 TND soit un gain de 5.0%.

SOTETEL et PGH ont progressé respectivement de 4.32 % et 4.31 % clôturant la séance à 6.75 TND et 15.48 TND.

A l’inverse, le titre MIP chute de 5.71 % à 0.33 TND, tout comme le titre MAGASIN GENERAL qui s’est replié de 2.98 % à 34.82 TND.

A la baisse également, ESSOUKNA a affiché une régression de 2.93 % à 2.65TND tout comme MODERN LEASING et TUNINVEST qui ont plié respectivement de 2.85 % 2.63 % terminant la séance à 2.72 TND et 5.55TND.