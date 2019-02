La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi, 19 février 2019, sur une note positive, le Tunindex a progressé de 0,30 % à 7135,54 points , traitant un volume de 5,482 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des titres a été tirée vers le bas avec 21 valeurs en hausse contre 26 en baisse . Le titre ICF a mobilisé 1,975 MD de ses capitaux , en s’échangeant à 214,24 dinars(D), soit un gain de 5 %, suivi par assurance STAR qui a drainé un volume de 0,560 MD, à 142 D, soit une hausse de 4,48 %.

Le titre SIPHAT poursuit son rebond en s’accordant 5,66 % à 3,36 D , suivi par le titre Poulina group holding qui s’est adjugé 5,54 % à 14,84 D. De même, le titre TUNISAIR a vu son cours progresser de 5,33 % en se monnayant à 0,79 D.

A l’inverse, le titre BTE s’achève en baisse de 3,03 % à 9,60 D , tout comme le titre CITY CARS qui a reculé de 2,99 % en s’échangeant à 11,02 D .

Dans le rouge également , l’action MIP a regressé de 2,77 % à 0,35 D tout comme SOTEMAIL et ECLETROSTAR qui ont chuté respectivement de 2,73 % et 2,56 % terminant la séance à 1,78 D et 1,14 D.