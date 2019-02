Le Salon international de l’agroalimentaire “Gulfood 2019” a démarré, dimanche, au World Trade Center de Dubai, (Emirats arebs unis), et se poursuivra jusqu’au 21 février courant, avec la participation de plus de 5 mille exposants, venant de 120 pays.

La Tunisie participe à cette manifestation, pour la 12ème année consécutive, en aménageant un pavillon de 400 m2, abritant une quarantaine de sociétés tunisiennes proposant une grande variété de produits agroalimentaires tunisiens dont notamment les dattes, l’huile d’olive, les conserves alimentaires (thon, sardines, tomates, harissa,…etc), les confitures, les jus, les cakes, les confiseries, les pâtes alimentaires, les fromages,…etc, lit-on dans un communiqué du Centre de promotion des exportations (CEPEX), publié lundi.

Cette manifestation constitue une opportunité pour les exposants tunisiens, à même de leur permettre de nouer des relations de partenariat et de coopération avec des sociétés étrangères, ainsi que toucher des clients des différentes régions du monde, notamment l’Est de l’Asie et l’Amérique de Sud et du Nord. Ils auront, aussi, l’occasion de signer des contrats avec de grands surfaces commerciales et des concessionnaires commerciaux aux Emirats arabes unis.

A rappeler que les exportations tunisiennes destinées à ce marché ont augmenté de 13%, durant la période 2017- 2018, pour atteindre environ 211 millions de dinars (MD).

Des rencontres professionnelles sont organisées au profit des exposants tunisiens, en marge du Salon, par Tunisia Job, financé par le programme de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Considéré comme le plus grand salon du secteur agroalimentaire de toute la région MENA et l’un des plus importants au monde, “GULFOOD” présente un espace d’exposition de plus de 100 mille m2 et accueille environ 97 mille visiteurs professionnels, parmi les importateurs, les exportateurs et les responsables de vente au sein des espaces commerciaux des différentes régions du monde, a indiqué le CEPEX.