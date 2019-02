Le Tunindex a démarré lundi, sur une note négative, cédant 0,15% à 7 096.41 points, dans un volume d’échanges de l’ordre de 0,579 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners.

Dans le vert, NEW BODY LINE augmente de 3,82% à 4,88 D, suivi par ESSOUKNA et ICF qui ont grimpé, respectivement, de 3,46% et 3,24% à 2,69 D et 207 D.

Dans le rouge, ATTIJARI BANK recule de 2,70% à 39,60 D tout comme les deux titres STB et TUNISIE LEASING qui ont baissé respectivement de 2,43% et 2,29% à 3,60 D et 13,63 D.