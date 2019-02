Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a présenté, lors d’une rencontre tenue jeudi 14 février à Paris entre le Mouvement des entreprises de France (Medef) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), la feuille de route économique de son gouvernement, ainsi que les principales réformes à venir pour améliorer l’environnement des affaires et l’attractivité de son pays.

Les deux organisations auront l’occasion, lors du sommet des deux rives qui se tiendra, le 24 juin 2019 à Marseille, de réaffirmer, aux côtés des autres organisations patronales des Etats membres du dialogue 5+5, leur volonté d’une plus grande intégration euro-méditerranéenne vecteur de paix, de stabilité et d’emploi.

Le Medef et l’UTICA travailleront à l’élaboration d’une rencontre sur la francophonie économique à Tunis à l’automne 2020 dans le cadre du XVIII/e sommet de la francophonie, qui fêtera cette année-là son cinquantième anniversaire.

Les entreprises françaises et tunisiennes ont pu échanger et présenter au chef du gouvernement leurs projets en cours en Tunisie dans différents secteurs (industrie, services, infrastructures énergétiques et de transport, etc.).

A l’occasion de la visite officielle en France du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le Medef et l’UTICA ont tenu, jeudi 14 février au siège du MEDEF, des rencontres destinées à accroître la coopération économique entre les deux pays.