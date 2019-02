La commission régionale de suivi des terres domaniales à Zaghouan, vient de récupérer, un terrain domanial agricole, à Ennadhour, géré illégalement par un privé. Cette décision a été prise par le gouverneur de la région.

Le périmètre agricole comprend 8 hectares de terre agricole et 2 hectares situés à l’intérieur de la zone communale d’Ennadhour. Le domaine a été évacué et mis à la disposition des autorités locales, en attendant sa structuration et son redéploiement, fait savoir à l’agence TAP la directrice régionale des domaines de l’Etat, Hayat Abdellaoui.