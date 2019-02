La Banque de l’Habitat (BH) vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) relatif à l’émission et l’admission au Marché Obligataire de la Cote de la Bourse de Tunis de l’emprunt obligataire subordonné “BH subordonné 2019-1”.

L’emprunt obligataire subordonné est émis pour un montant de 35 millions de dinars susceptible d’être porté à 50 millions, divisé en 350.000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 500.000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

Les souscriptions au présent emprunt subordonné seront ouvertes le 26 février 2019 et clôturées sans préavis au plus tard le 26 mars 2019. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (50 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Les obligations du présent emprunt subordonné seront offertes à des durées et des taux d’intérêts différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie.

Catégorie A : Taux fixe 10% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,10% brut l’an.

Catégorie B : Taux fixe 10,20% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,30% brut l’an.

Catégorie C : Taux fixe 10,30% brut l’an et/ou taux variable TMM+2,60% brut l’an.

Le but de la présente émission est de Respecter les indicateurs de gestion prudentielle, les demandes de la clientèle en matière de crédit et réaliser les objectifs prévus , respecter les nouvelles décisions énoncées par la Banque centrale en matière de gestion des risques (risques opérationnels et risque de marché) à fin 2018, se doter des ressources nécessaires pour la réalisation du Business Plan, Renforcer les ressources stables de la banque pour aboutir à un ratio de liquidité supérieur à 90% et financer le budget d’investissement.