Le gouvernement du Japon a décidé de mobiliser une enveloppe d’environ 1,71 million de dinars, pour le projet intitulé “Prévenir l’extrémisme violent par la police de proximité à Médenine”, qui sera effectué par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie.

Le projet accélérera les efforts nationaux visant à généraliser le modèle de police de proximité dans le gouvernorat pilote de Médenine, tel que mis en œuvre en Tunisie par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec le PNUD depuis 2013.

A travers ce projet, un appui technique et logistique sera fourni pour réhabiliter les deux postes de police et de garde nationale situés dans deux municipalités différentes du gouvernorat de Médenine. Ce soutien consistera également à dispenser une formation et un encadrement aux forces de sécurité internes des stations pilotes cibles afin qu’elles puissent intégrer et appliquer les notions de police de proximité.

Le projet s’appuiera sur l’engagement du ministère de l’Intérieur de généraliser l’approche de la police de proximité actuellement testée dans 16 localités avec l’appui du PNUD.

Appelé à être généralisé, le modèle tunisien de la police de proximité a depuis 2014, été appliqué dans une dizaine de commissariats pilotes comme La Marsa ouest, Sidi Hassine El Attar, Sakiet Ezzit, et Sousse relevant de la Sûreté nationale, et à Naassen, Manaret Hammamet, Sidi Ali Ben Oun, Ben Guerdane, Fernana et Bizerte sud relevant de la Garde nationale.

Ces commissariats pilotes ont été réhabilités et ont bénéficié du renforcement de leurs outils de gestion et d’aide à la décision, outre la construction de centres de simulation pour la formation en police de proximité au sein des écoles de formation de Chebika, Carthage Byrsa, Bir Bouregba et Bizerte ainsi que la formation et l’accompagnement, chaque année, de 210 agents sécuritaires.

Lors d’une conférence de presse à Tunis en décembre dernier, le Coordonnateur résident du système des Nations Unies en Tunisie, Diego Zorrilla, estime qu’aujourd’hui la Tunisie se trouve à un stade avancé dans la mise en œuvre de l’approche de police de proximité et que l’implantation de ce modèle tunisien a montré des résultats significatifs dans les différentes localités pilotes dans lesquelles il a été expérimenté. Une expérience qui a permis de réduire le crime dans plusieurs localités avec une nette amélioration du niveau de satisfaction des citoyens par rapport aux services sécuritaires et administratifs fournis par les forces de sécurité intérieure.

Zorrilla a signalé que la Police de Proximité est l’un des principaux moyens de contribuer à la réforme du secteur de la sécurité qui peut être un élément fondamental dans la consolidation de la paix et de la stabilité, la promotion de l’état de droit et de la bonne gouvernance, la prévention des conflits ou encore le relèvement économique et la réduction de la pauvreté.