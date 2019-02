Un protocole d’accord entre le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue français sur l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée a été signé, pour la partie tunisienne, par Slim KHALBOUS, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et pour la partie française par Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Par ce texte, la France et la Tunisie ont souhaité renouveler leur engagement pour la mise en place, d’ici la rentrée universitaire 2019, de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) et fixer les choix retenus en matière de diplomation et de gouvernance.