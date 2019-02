La Bourse de Tunis a terminé la séance de jeudi sur une note positive, le Tunindex a enregistré une légère hausse de 0,09% à 7074,50 points dans un volume transactionnel de 3,981 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP). La balance des titres a été quasi stable avec 24 titres perdant contre 25 titres à la hausse.

Le titre ICF a mobilisé 0,903 MD de ses capitaux, en se monnayant à 197dinars(D) , soit un gain de 0,51 %.

Dans le vert, le titre MODERN LEASING s’offre la plus forte hausse de la séance (3,67 %) à 3,10 D suivi par le titre STAR qui s’est envolé de 3%, en s’échangeant à 130,81 D.

Les deux titres MONOPRIX et TPR ont enregistré respectivement un gain de 2,90 % et 2,71 % en se monnayant à 7,08 D et 5,29 D tout comme le titre Ciments de Bizerte qui a terminé la séance en progression de 2,61 % à 1,57 D.

Dans le rouge, l’action UADH a affiché une perte de 4,90 % à 1,55 D tout comme l’action Tawassol Group Holding qui s’est régressé de 3,44 % à 0,28 D.

De même, le titre STB a chuté de 2,89 % à 3,69 D, suivi par les titres SOPAT et SANIMED qui ont reculé respectivement de 2,33% et 1,86 % en s’échangeant à 1,67 D à 1,58 D.