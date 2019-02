Le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la zone industrielle à Oueslatia (gouvernorat de Kairouan) vient d’être donné.

Cette zone s’étend sur 15 hectares. Les travaux dureront un an, pour un coût global estimé à 1 million de dinars, indique le maire d’Oueslatia, Karim Helali, cité par l’agence TAP.

Des investisseurs dans le textile et l’agroalimentaire ont, d’ores et déjà, exprimé le désir de s’y installer, en plus des propositions des habitants de la délégation pour le recyclage du plastique’’, ajoute Helali.

La zone industrielle contribuera à l’ouverture de nouveaux horizons susceptibles d’impulser le développement dans la région et de ‘’changer la vocation de la ville’’, indique le maire d’Oueslatia, signalant que le prix des lotissements est symbolique en plus des avantages accordés aux zones intérieures.

Le nombre de lotissements n’a pas été encore précisé. Ces lotissements seront livrés après l’achèvement des travaux, et même avant les travaux, en cas de présence de demandes urgentes pour s’installer dans la zone industrielle, souligne le maire.

Le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la zone industrielle, a été annoncé, au cours d’une réunion tenue au siège de la municipalité d’Oueslatia, en présence de représentants de l’Agence foncière industrielle (AFI). Les travaux effectifs devront démarrer dans un mois, précise-t-on.