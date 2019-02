Les services offerts aux PME par le réseau APII/Enterprise Europe Network “EEN Tunisie” seront présentés aux entreprises, le 14 février 2019, lors de la 7ème édition des “Journées nationales de l’entrepreneuriat privé et de la création d’entreprises”, organisée par l’APII, en collaboration avec tous les partenaires de l’écosystème innovation.

Ces journées qui auront pour thème ” L’amélioration de la compétitivité des PME par l’innovation et présentation des services APII/EEN-Tunisie”, visent la promotion de l’innovation, l’amélioration de la compétitivité et le développement à l’international des PME Tunisiennes à travers les services offerts par le réseau APII/EEN Tunisie (offres et demandes de coopération commerciale et technologique, participation à des salons spécialisés et à des rencontres B2B …).

Les manifestations relatives à ces journées auront parallèlement lieu, à partir de 9h00 du matin, dans 5 lieux différents à savoir, le Siège Social de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation à Tunis, le Pôle de compétitivité de Bizerte, l’Hôtel Monastir Center, la Pépinière d’Entreprises Sfax 2 et l’Université de Gabès. Elles toucheront ainsi aux 24 gouvernorats du pays.