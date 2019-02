Kamel Morjane, président du parti “Al-Moubadara” et ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration et des Politiques publiques, a déclaré “ne pas avoir encore pris de décision concernant ma candidature à l’élection présidentielle”.

“C’est au parti de proposer ma candidature au moment opportun, en prenant compte de l’intérêt du pays et non de celui d’une quelconque autre partie”, a-t-il souligné.

Dans une déclaration de presse, vendredi après-midi, à l’issue d’une séance d’audition par la commission parlementaire de la bonne, Morjane s’est réjoui des déclarations de Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, concernant son éligibilité à la présidentielle.

Ghannouchi a déclaré que si Ennahdha décide de désigner un candidat pour la présidentielle en dehors du parti, ce serait Kamel Morjane.

Le président d’Al-Moubadara a, également, exprimé sa considération pour la confiance placée en lui par le président d’Ennahdha ou de toute autre partie”, insistant que sa candidature à la présidentielle reste une “question prématurée”.

“Nous respectons tous ceux qui vont se porter candidats à cette échéance, que ce soit le chef du gouvernement Youssef Chahed ou le président de la République Béji Caïd Essebsi”, a-t-il précisé.

Interrogé sur les concertations en cours pour réunir la famille démocrate centriste et former un front électoral pour participer aux prochaines échéances, Morjane a déclaré “nous sommes en train de se concerter au sein du parti sur cette question”.