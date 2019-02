Un forum économique sur les opportunités d’affaires entre la Tunisie et la France, sera organisé le 15 février au Sénat français, par la Direction générale du Trésor, Business France et de nombreux partenaires tunisiens et français, indique l’ambassade de France à Tunis dans un communiqué.

“Ce deuxième forum économique franco-tunisien s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens économiques et commerciaux bilatéraux”.

Placé sous le patronage du président du groupe interparlementaire d’amitié France-Tunisie, Jean-Pierre Sueur, le forum s’adressera à toutes les entreprises françaises et tunisiennes souhaitant développer un “Partenariat d’Avenir”. Il se tiendra en présence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et de ministres français et tunisiens, précise l’ambassade.