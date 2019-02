La Bourse de Tunis a clôturé jeudi en territoire négatif, le Tunindex a perdu 0,42 % à 7164,19 points dans un volume d’affaire morose de 2,930 millions de dinars (MD)”, selon l’intermediare en Bourse, Mena Capital Partners(MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas faisant apparaître 26 valeurs en baisse contre uniquement 19 hausses. Le titre BT s’est maintenu inchangé, traitant un volume de capitaux de l’ordre de 0,426 MD. Ce titre bancaire s’échange à 7,99 dinars (D) .

Parmi les hausses, ASTREE a affiché un accroissement de 3% à 40,17D, suivi par le titre CEREALIS qui a grimpé de 2,78% à 4,79 D.

Le titre ATB a enregistré une progression de 2,76 % à 3,72 D suivi par les titres SOTUVER ET UADH qui ont fini la séance en s’échangeant à 9,95 D et 1,64 D , soit un gain respectif de 2,68 % et 2,50 % .

A l’opposé , SERVICOM a affiché la plus forte baisse (- 5,67 % ) à 1,33D , tout comme CARTHAGE CEMENT et STB qui ont chuté respectivement de 5,38 % et 4,04 % en s’échangeant à 1,23 D et 3,80 D.

Dans le rouge, également, TUNISIE LEASING et SITS ont enregistré une perte respective de 2,93 % et 2,89 % en se monnayant 14,53 D et 1,68 D.