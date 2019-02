La 10e édition du forum africain sur le Peering et l’Interconnexion (AfPIF), en collaboration avec l’hôte local, Rogers Capital, se déroulera à Port Louis (Maurice) du 20 au 22 août 2019. C’est ce qu’ont annoncé l’Internet Society et l’Association africaine des points d’échanges de l’Internet (AFIX), dans un communiqué de presse publié jeudi 7 février 2019.

L’AfPIF, événement annuel qui fait office de plateforme pour le développement de l’Internet en Afrique, rassemble les principaux fournisseurs d’infrastructures, de services et de contenus afin d’améliorer l’interconnexion des réseaux, de réduire les coûts de connectivité et d’augmenter le nombre d’utilisateurs d’Internet dans la région.

Organisé pour la première fois en 2010, l’événement a été créé pour sensibiliser la population au fait que la majeure partie du trafic Internet africain provient de l’extérieur du continent ou en sort.

A noter que la Tunisie a accueilli, en octobre 2016 à Hammamet, une rencontre internationale portant sur “WTSA-16“ organisée par l’Union internationale des télécommunications (UIT).

L’an dernier, plus de 400 participants ont assisté à la neuvième édition de l’AfPIF au Cap, en Afrique du Sud. La manifestation a rassemblé des fournisseurs de transport, de transit et de contenus internationaux, régionaux et infrarégionaux, ainsi qu’une vingtaine d’opérateurs de points d’échange Internet (IXP). Cette année, les organisateurs s’attendent à une hausse de la participation.

«L’élimination des obstacles à la disponibilité et à la distribution des contenus aura un impact significatif sur l’Internet en Afrique. Cela améliorera l’accessibilité des contenus internationaux existants», a expliqué Michuki Mwangi, responsable principal du développement pour l’Afrique à l’Internet Society. «L’AfPIF est le seul événement organisé en Afrique à être axé sur le développement de l’Internet par l’établissement de relations. Il joue un rôle clé en réunissant différentes parties en vue d’accroître les échanges de trafic local au sein du continent», a-t-il ajouté.

Pour Kyle Spencer, coordinateur adjoint de l’Association africaine des points d’échanges de l’Internet, «notre objectif est de localiser 80% du trafic Internet de l’Afrique d’ici 2020, et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Packet Clearing House indique que l’Afrique connaît actuellement la plus forte progression au monde de la bande passante domestique ; le continent est en effet passé de 410 Gbps à 786 Gbps au cours des 12 derniers mois, soit une augmentation de 92% -un chiffre corroboré par nos données de référence internes. C’est une période passionnante pour l’Afrique et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée à Maurice».

«Nous sommes ravis d’accueillir l’AfPIF 2019 à Maurice, d’autant plus que l’édition de cette année coïncide avec la célébration de ses 10 années d’existence. En tant que pôle d’affaires diversifié et sophistiqué de la région, nous pensons que Maurice peut favoriser l’ouverture de nouvelles perspectives d’affaires pour les délégués de l’AfPIF…», a déclaré Dev Hurkoo, directeur général de Rogers Capital-Technology.

À propos de l’Internet Society :

Fondée par des pionniers de l’Internet, l’Internet Society (ISOC) (www.InternetSociety.org) est une organisation à but non lucratif qui a pour but de garantir le développement, l’évolution et l’utilisation ouverts de l’Internet.

L’Internet Society collabore avec des groupes pour promouvoir les technologies permettant de maintenir la sûreté et la sécurité de l’internet.

À propos de l’AFIX :

L’Association africaine des IXP (AFIX) est un groupe d’opérateurs de points d’échange Internet de toute l’Afrique, réunis par un besoin commun de coordination et d’échange de connaissances.

Elle vise à créer un environnement favorable pour les opérateurs IXP, à améliorer la connectivité sur le continent et à accroître la valeur de l’Internet pour tous.

Fondée en 2012, l’AFIX a rejoint la Fédération Internet eXchange (IX-F) en 2014 et organise désormais le forum annuel africain du peering et l’interconnexion (AfPIF).

À propos de Rogers Capital :

Rogers Capital (www.RogersCapital.mu) est une société FinTech solidement établie à Maurice et une filiale du groupe Rogers, l’un des plus importants conglomérats cotés à l’indice SEM 10 de la Bourse de Maurice.

Son pôle Technologie, fort d’un effectif de 125 professionnels des TIC et doté d’un centre de données certifié ISO/IEC 27001, est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’information et de communication à Maurice et dans la région de l’océan Indien.