Les prix à la consommation ont augmenté, en janvier 2019, de 0,8% contre 0,5% en décembre 2018. Cette hausse est tirée essentiellement par l’augmentation des prix des produits alimentaires de 2,2% (suite à la hausse des prix des légumes frais, des volailles, des œufs et des viandes rouges), des prix des meubles et articles ménagers de 0,9% et des prix des produits et services de santé de 0,7%, selon l’Institut national de la statistique (INS).

Les prix du groupe produits et services ont augmenté de 0,7% sur un mois, en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1,1% et des prix des services ambulatoires de 0,6%.

Quant aux prix des produits d’entretien du foyer, ils ont augmenté de 1,2%, ceux des matériaux de construction de 0,7% et les équipements ménagers de 0,6%, selon l’INS.